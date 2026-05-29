Amoklauf zu Schulbeginn in Linz befürchtet

Anwesende Lehrkräfte und Schüler konnten aber im Gebäude bleiben, die Zugänge wurden gesichert. Kurz vor 8 Uhr gab´s eine erste Entwarnung: Es wurde weder ein Sprengsatz gefunden, noch erhärtete sich der Verdacht eines Anschlags. Beamte blieben aber noch vor Ort, um die Schule zu sichern. Weitere Erhebungen laufen.