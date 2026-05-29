Amoklauf zu Schulbeginn in Linz befürchtet

Großaufgebot der Polizei in Linz-Urfahr am Freitagmorgen. Hintergrund ist, dass ein Amoklauf an einer Berufsschule befürchtet werden musste. Derzeit laufen noch Ermittlungen, aber es dürfte sich um einen – zum Glück – falschen Alarm handeln.
Kurz vor Schulbeginn am Freitag fährt vor dem Gebäude der Berufsschulen 6 und 7 in Linz-Urfahr die Polizei mit einem Großaufgebot vor. Mehrere Busse parken rund um die Schule, die sich in Nachbarschaft zur Bildungsdirektion und Urfahranermarktgelände befindet.
Erste Entwarnung
Kurz vor Schulbeginn hatte der Direktor die Polizei alarmiert. Er war über mehrere Handynachrichten informiert worden, dass es ein Gerücht gab, dass ein Amoklauf an der Schule geplant sei. Daraufhin wurde das Gebäude abgeriegelt und durchsucht.
Anwesende Lehrkräfte und Schüler konnten aber im Gebäude bleiben, die Zugänge wurden gesichert. Kurz vor 8 Uhr gab´s eine erste Entwarnung: Es wurde weder ein Sprengsatz gefunden, noch erhärtete sich der Verdacht eines Anschlags. Beamte blieben aber noch vor Ort, um die Schule zu sichern. Weitere Erhebungen laufen.
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