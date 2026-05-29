Stall ist leer: Landwirt blieben nur zwei Katzen

„So, der Stall ist jetzt leer“ – Bauer Roland Sch. (51) hat am Donnerstag um halb fünf Uhr in der Früh die letzten Rinder auf einen Transporter, der in die Steiermark geht, getrieben. „Eigentlich wollte man sie erst Mittag holen, aber da habe ich mich geweigert, das wäre bei der Hitze eine Qual gewesen“, sagt der Bauer aus Steinerkirchen an der Traun, über den – wie berichtet – die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land ein Nutztierhalteverbot verhängt hatte und dem 50 Schafe behördlich abgenommen worden waren. Auch die mehr als 100 Rinder mussten abgegeben werden – nach etwas mehr als einem Monat wurden nun die letzten geholt.