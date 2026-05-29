Everest! Olympiasieger zu höchstem Rennen der Welt

„Eine ganz andere Liga“

Hoffmann hat Erfahrungen beim Fujijama Mountain Race (höchster Berg Japans) oder beim Elbrus (höchster Berg Europas) hat. „Dort schläfst du aber auf 2000m, fährst dann mit der Gondel hoch auf 3800m. Das jetzt ist noch mal eine ganz andere Liga“, erklärt er, dass man die letzten Tage in extremer Höhe und die letzte Nacht am Base Camp verbringt. Den Trip zum Start hat er sich mit aus Nepal stammenden Bekannten selbst organisiert. „Das spart Zeit und Geld“, so Hoffmann, den alleine das Startgeld (inkl. zwei Nächtigungen am Base Camp) für das auf 200 Starter limitierte Rennen immer noch 1000 Dollar kostet, das schon mancher Österreicher gewagt hat.