Bootshütte am Mondsee muss nun abgerissen werden

Deutlich größer, anders als geplant

Auf Basis von Verfahrensunterlagen, der mündlichen Verhandlung und eines Lokalaugenscheins mit einem bautechnischen Amtssachverständigen kam das Landesverwaltungsgericht OÖ aber zum Schluss, dass die Beschwerden des Besitzers abzuweisen seien, und die Hütte weichen müsse. So sei das Gebäude nicht nur deutlich größer ausgefallen, sondern auch tragende Bauteile und die Konstruktion anders durchgeführt worden als bewilligt.