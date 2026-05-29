Bootshütte am Mondsee muss nun abgerissen werden

Lange schon wird um eine Bootshütte im Alpenseebad am Mondsee gestritten. Nun hat der Landesverwaltungsgerichtshof Oberösterreich ein Urteil gefällt: Die schmucke Hütte in Top-Lage muss abgerissen werden. Das wird nicht nur dem Besitzer missfallen, sondern auch dem potenziellen Käufer, einem heimischen Fußball-Star.
2025 war von der Gemeinde Mondsee ein Beseitigungsauftrag für eine private Boots- und Badehütte erteilt worden, weil das Gebäude wesentlich von den eingereichten und bewilligten Plänen abweiche. Die Hütte, die seit 26 Jahren im Besitz des Betreibers einer Wassersportschule ist, steht am Gelände des Alpenseebads.
Beschwerde eingelegt
Dieser Betreiber hatte gegen den Beseitigungsauftrag Beschwerde eingelegt: Er war überzeugt, dass die Hütte der Baubewilligung sehr wohl entspräche, und spätere Änderungen geringfügig gewesen, bzw. behördlich abgesegnet, oder wieder rückgebaut worden seien.
Deutlich größer, anders als geplant
Auf Basis von Verfahrensunterlagen, der mündlichen Verhandlung und eines Lokalaugenscheins mit einem bautechnischen Amtssachverständigen kam das Landesverwaltungsgericht OÖ aber zum Schluss, dass die Beschwerden des Besitzers abzuweisen seien, und die Hütte weichen müsse. So sei das Gebäude nicht nur deutlich größer ausgefallen, sondern auch tragende Bauteile und die Konstruktion anders durchgeführt worden als bewilligt.
Auch privat genutzt
Auch Teile der Nutzung waren dem Gericht ein Dorn im Auge: Dass das Gebäude auch privat zu Aufenthalts- und Nächtigungszwecken genutzt worden war, ließ sich den Richtern zufolge nicht mit der Gründlandwidmung als Erholungsfläche bzw. Freizeitanlage vereinbaren, weshalb auch eine nachträgliche Umwidmung nicht infrage käme.
Käufer und Verkäufer gehen leer aus
Innerhalb von sechs Monaten muss die Bootshütte also abgerissen werden. Ein herber Schlag nicht nur für den Besitzer und Betreiber der Wassersportschule, sondern auch für einen heimischen Fußballstar: Konrad Laimer hatte bereits einen Kaufvertrag unterschrieben, der aber aufgrund des laufenden Rechtsstreits vorerst auf Eis lag. Nun werden wohl beide leer ausgehen.
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