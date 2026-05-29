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Schwester fand Opfer:

Ladeschaufel des Traktors erdrückte Bauern

Oberösterreich
29.05.2026 06:56
Der Notarzt konnte für den Landwirt nichts mehr tun
Der Notarzt konnte für den Landwirt nichts mehr tun(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine schlimme Entdeckung musste ein Mühlviertler Familie machen: Ein 64-Jähriger war zwischen einer Traktorschaufel und einer Mauer eingeklemmt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der Landwirt nicht gerettet werden.

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Zu dem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Nachmittag des 28. Mai 2026 im Gemeindegebiet von Bad Kreuzen. Der 64-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit Arbeiten an einem laufenden Traktor beschäftigt. Beim Versuch einen Hydraulikschlauch von der Ladeschaufel an den Traktor anzukuppeln, setzte der Kippmechanismus der Schaufel ein und klemmte den Mann zwischen Ladeschaufel und Wand ein.

Nachbar eilte zu Hilfe
Seine Schwester endeckte das Unglück und rief einen Nachbarn zu Hilfe. Dieser fuhr mit dem Traktor einige Meter zurück, um den Eingeklemmten zu befreien, und man konnte mit Erste-Hilfe Maßnahmen beginnen. Die alarmierte Rettung und der Notarzt versuchten weiter, den 64-Jährigen ins Leben zurückzuholen – leider jedoch ohne Erfolg. Der Mühlviertler verstarb noch an der Unfallstelle.

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