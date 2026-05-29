Ladeschaufel des Traktors erdrückte Bauern

Nachbar eilte zu Hilfe

Seine Schwester endeckte das Unglück und rief einen Nachbarn zu Hilfe. Dieser fuhr mit dem Traktor einige Meter zurück, um den Eingeklemmten zu befreien, und man konnte mit Erste-Hilfe Maßnahmen beginnen. Die alarmierte Rettung und der Notarzt versuchten weiter, den 64-Jährigen ins Leben zurückzuholen – leider jedoch ohne Erfolg. Der Mühlviertler verstarb noch an der Unfallstelle.