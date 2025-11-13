Ärztemangel: Wie die KI in Zukunft helfen soll

Dank digitaler Hilfsmittel mehr Patienten versorgt

Der viel diskutierte Ärztemangel fußt laut Rektor Mayer auf einem Verteilungsproblem. Mehr Studienplätze würden da nicht helfen. Was helfen könne: digitale Hilfsmittel in der Patientenversorgung. „KI kann Mediziner nicht zu hundert Prozent ersetzen, aber ärztliche Leistungen ergänzen“, sagt Vize-Rektor Wolfgang Prodinger und nennt das Tiroler Pilotprojekt Tele-Dermatologie als Beispiel. Dabei werden Befunde dank digitaler Werkzeuge von Haus- und Fachärzten gemeinsam erstellt. So können deutlich mehr Patienten versorgt werden. Gleichzeitig werde es für Unis umso wichtiger, so Prodinger, künftige Ärzte in der Vermittlung von medizinischem Wissen an Patienten zu schulen.