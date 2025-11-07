Chinesische Taikonauten grillen erstmals im All

Astronauten haben erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ein richtiges Barbecue im Weltall veranstaltet. An Bord der chinesischen Raumstation Tiangong wurden Hühnerflügel und Steaks gegrillt – goldbraun, aromatisch und knusprig, wie die Crew begeistert berichtete. Möglich machte dies ein neuartiger, rauchfreier Heißluftofen, der speziell für den Einsatz in der Schwerelosigkeit entwickelt wurde.