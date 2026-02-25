Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
Seit vergangenem Sommer springt Delfin Mimmo munter durch das Wasser der Lagune von Venedig, manchmal sogar direkt vor dem Markusplatz. Er habe sich gut in dem ungewöhnlichen Ort eingelebt, sagte jetzt ein Team der Universität Padua. Allerdings seien Menschen für ihn eine Gefahr.
Schaden könnten dem Delfin etwa unvorsichtig gesteuerte Boote, überhöhte Geschwindigkeiten und zu aufdringliche Annäherungen, hieß es in einem Artikel. Das Tier hält sich derzeit immer wieder im stark befahrenen Becken von San Marco direkt vor dem Markusplatz auf. Dort drohen Verletzungen durch Propeller oder Stress durch permanente Störungen. Geschwindigkeitsbegrenzungen für Boote und klare Abstandsregeln seien entscheidend, sagte Giovanni Bearzi, der an der Untersuchung beteiligt war. Auch bereits bestehende Vorschriften wie das Verbot, wild lebende Tiere zu berühren und zu füttern, sollten strikt durchgesetzt werden.
Das Team um Guido Pietroluongo beobachtet Mimmo bereits seit Juni 2025 und dokumentierte bis Dezember auch seine Bewegungen. Der allein lebende Delfin ernährt sich regelmäßig von Meeräschen und verhält sich typisch für einen Großen Tümmler. Diese Art gilt als besonders anpassungsfähig.
Will nicht ins Meer zurück
Frühere Versuche, Mimmo mit akustischen Signalen zurück ins offene Meer zu treiben, blieben erfolglos. Ein Einfangen und Umsiedeln halten Fachleute für riskant und nicht vertretbar. Laut dem Forschungsteam geht es jetzt vor allem darum, das Verhalten der Menschen zu lenken, nicht das des Delfins.
In der Vergangenheit waren sowohl Große Tümmler als auch Gemeine Delfine in der gesamten Adria verbreitet, auch in der Lagune von Venedig. Während die Bestände der Gemeinen Delfine bereits vor Jahrzehnten durch menschliche Einflüsse drastisch zurückgingen, kommen Große Tümmler in der Adria weiterhin vor. Im Gegensatz zu Mimmo meiden sie aber die Lagunenbereiche.
