Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig

Schaden könnten dem Delfin etwa unvorsichtig gesteuerte Boote, überhöhte Geschwindigkeiten und zu aufdringliche Annäherungen, hieß es in einem Artikel. Das Tier hält sich derzeit immer wieder im stark befahrenen Becken von San Marco direkt vor dem Markusplatz auf. Dort drohen Verletzungen durch Propeller oder Stress durch permanente Störungen. Geschwindigkeitsbegrenzungen für Boote und klare Abstandsregeln seien entscheidend, sagte Giovanni Bearzi, der an der Untersuchung beteiligt war. Auch bereits bestehende Vorschriften wie das Verbot, wild lebende Tiere zu berühren und zu füttern, sollten strikt durchgesetzt werden.