Show-Delfine bekommen Schutzgebiet in Italien

Tiere könnten in Freiheit nicht überleben

Doch wohin mit den Delfinen, die mehrere Jahrzehnte alt werden können und nichts anderes als ein Leben in Gefangenschaft kennen? Sie einfach freizulassen, ist keine Option, das würden sie nicht überleben. „Wir müssen ein neues Modell für den Umgang mit Delfinen in einer natürlichen, aber überwachten Umgebung entwickeln“, sagte Fanizza.