Zufallsfund bei Übung: Florianis retten Radler

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer kam am Montagabend in Möggers von einem Kiesweg ab und stürzte einen Hang hinab. Ausgerechnet eine Feuerwehr-Streife auf Übungsfahrt wurde zu seinen Lebensrettern.
Großes Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Radfahrer am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Der Mann war auf einem Kiesweg im Bereich Ried in Richtung Eichenberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Er kam vom Weg ab, stürzte einen etwa zwei Meter hohen Hang hinab und blieb verletzt liegen.
Feuerwehr verständigte weitere Rettungskräfte
Dass der Unfall schnell entdeckt wurde, ist einem puren Zufall zu verdanken: Zur selben Zeit ging in der Gemeinde Möggers nämlich eine Feuerwehrübung über die Bühne. Als die Einsatzkräfte zum Übungsort fahren wollten, bemerkten sie den gestürzten Mann und schlugen sofort Alarm.
Der 58-Jährige zog sich bei dem Sturz eine blutende Kopfverletzung zu. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da sich im Zuge der Aufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Mannes ergaben, wurde ein entsprechender Test veranlasst.
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