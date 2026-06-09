Zufallsfund bei Übung: Florianis retten Radler

Der 58-Jährige zog sich bei dem Sturz eine blutende Kopfverletzung zu. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da sich im Zuge der Aufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Mannes ergaben, wurde ein entsprechender Test veranlasst.