Kochtopf sorgt in Dornbirn für Feuerwehreinsatz

Am Montag gegen 18.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Dornbirn eine Alarmmeldung ein. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus hatte ausgelöst. Sofort rasten die Florianis zu der betreffenden Adresse, wo glücklicherweise rasch klar war, dass sich niemand in unmittelbarer Gefahr befindet.
Nachdem der ebenfalls alarmierten Polizei vor Ort die Türe der betreffenden Wohnung nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Exekutivbeamten über ein gekipptes Fenster zu den Räumlichkeiten. In der leicht verrauchten Wohnung wurden allerdings keine Menschen angetroffen.
Stattdessen wurde ein Kochtopf entdeckt, der auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen wurde und zur Rauchentwicklung geführt hatte. Somit konnten die 18 alarmierten Florianis, die in drei Fahrzeugen angerückt waren, recht schnell wieder in die Zentrale zurückkehren.
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