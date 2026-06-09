Kochtopf sorgt in Dornbirn für Feuerwehreinsatz

Am Montag gegen 18.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Dornbirn eine Alarmmeldung ein. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus hatte ausgelöst. Sofort rasten die Florianis zu der betreffenden Adresse, wo glücklicherweise rasch klar war, dass sich niemand in unmittelbarer Gefahr befindet.