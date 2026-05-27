Public Viewing in Klagenfurt auch in der Nacht

Rekord der jüngsten EM übertreffen

„Die Partie beginnt um vier Uhr in der Früh – und soll auch vor dem Rathaus zu sehen sein“, meint Dobesch. Auch Klagenfurter Wirte haben von der Behörde die Ausnahmegenehmigung erhalten, das Spiel um diese Uhrzeit zu übertragen. Fix gebracht wird Österreich gegen Jordanien um sechs Uhr früh. „Zu ,normalen Zeiten’ findet nur das Spiel gegen Weltmeister Argentinien um 19 Uhr statt.“