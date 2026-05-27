Public Viewing in Klagenfurt auch in der Nacht

Bei der WM-Übertragung am Neuen Platz soll es einen Ansturm wie noch nie geben. Auch Österreich gegen Algerien sollte um 4 Uhr früh live zu sehen sein.
Manfred Dobesch zieht von 11. Juni bis 19. Juli das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt anlässlich der Fußball-WM in Amerika, Kanada und Mexiko auf. Österreich ist erstmals seit 28 Jahren wieder dabei.
„Gemeinsam mit meinen beiden Söhnen Sandro Dobesch und Michele Dobesch sind wir schon seit November in Vorbereitungen für dieses Großereignis. Der Aufbau vor dem Rathaus hat bereits begonnen“, erzählt der Unternehmer, für den es schon das achte Public Viewing in Klagenfurt wird.
Alle Übertragungen bei freiem Eintritt
Erstmals werden 48 Mannschaften teilnehmen, wodurch sich die Anzahl der Spiele auf insgesamt 104 erhöht. „Aufgrund der Zeitverschiebung werden rund 50 Spiele live übertragen. Alle Übertragungen erfolgen bei freiem Eintritt auf großer LED-Videowall.“
Viele Spiele ab dem Achtelfinale finden in der attraktiven Übertragungszeit zwischen 18 und 23 Uhr statt. Aufgrund behördlicher Vorgaben dürfen die Spiele bis maximal 2 Uhr früh bis zum Spielende übertragen werden. Ein Highlight verspricht die Begegnung Österreich gegen Algerien zu werden.
Rekord der jüngsten EM übertreffen
„Die Partie beginnt um vier Uhr in der Früh – und soll auch vor dem Rathaus zu sehen sein“, meint Dobesch. Auch Klagenfurter Wirte haben von der Behörde die Ausnahmegenehmigung erhalten, das Spiel um diese Uhrzeit zu übertragen. Fix gebracht wird Österreich gegen Jordanien um sechs Uhr früh. „Zu ,normalen Zeiten’ findet nur das Spiel gegen Weltmeister Argentinien um 19 Uhr statt.“
Es ist in Klagenfurt schon das achte Public-Viewing unter meiner Regie. Das Spiel gegen Jordanien beginnt um sechs Uhr früh, gegen Jordanien um vier Uhhr früh.
Manfred Dobesch, Veranstalter
Dobesch und sein Team möchten heuer den Rekord der jüngsten EM mit 200.000 Besuchern übertrumpfen. Daher haben auf dem Areal vor dem Rathaus rund 5000 Gäste Platz. Für das kulinarische Angebot sorgen zehn Gastronomiestände sowie ein eigener VIP-Bereich.
Die Betreuung übernehmen Thomas und Michael Jammer, Sandro Dobesch sowie Fritz Ganster. Neu ist die gemütliche Gurktaler Lounge. Auch Live-Musik und viele Gewinnspiele wird es geben.
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