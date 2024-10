Gärtnerei Doll muss auf Baustart weiter warten

Genehmigungsverfahren ziehen sich in die Länge

Ganz so reibungslos wie erhofft, gestaltet sich das Vorhaben jedoch nicht. Blumenkünstler Jörg Doll und seine Angestellten bleiben bis auf Weiteres nämlich erst einmal auf den gepackten Kisten sitzen: „Wir sind noch in unseren alten Räumlichkeiten und betreiben unser Geschäft dort ganz normal weiter. Grund dafür ist, dass die Genehmigungsverfahren für das Neubauprojekt noch nicht abgeschlossen sind“, erzählt Jörg Doll. Bis wann das Projekt endlich grünes Licht erhalten wird, darüber traut sich Doll nicht zu spekulieren.