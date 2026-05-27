Gutschein-Modell gegen das große Katzenleid

Ehrenamtliche Tierfreunde springen ein, fangen verwilderte Miezen ein, bringen sie zum Veterinärmediziner – und zahlen am Ende nicht selten aus eigener Tasche. Dabei zeigen andere Bundesländer längst, dass es auch einfacher geht: Dort erhalten Tierärzte Gutscheine, die unkompliziert beim Land eingelöst werden können. Der SPÖ-Boss ist überzeugt, dass dieses Modell auch im weiten Land rasch umsetzbar wäre – ein Antrag soll nun im Landtag eingebracht werden. Denn jeder nicht kastrierte Streunerkatze bedeute neues Leid: hungernde Jungtiere, Krankheiten und volle Tierheime.