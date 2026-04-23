Kastration: Tausende wollen Gemeinden verpflichten

Auch im Weinviertel Katzenleid

„Obwohl es seit über 20 Jahren Kastrationspflicht für alle Katzen , die hinausdürfen gibt, bleibt es ein riesiges Problem“, sagt der Tierschutzverein Österreich dazu. Im Assisi-Hof in Stockerau im Weinviertel werden die Tierpfleger oft wegen Streunerkatzen kontaktiert. „Sie leiden unter Krankheiten wie Katzenschnupfen und stecken somit wieder andere Freigänger Katzen an“, heißt es. Die Landespolitik bietet eigentlich seit 2025 an, zwei Drittel der Kastration zu zahlen. Für das letzte Drittel könne bei der Gemeinde ein Antrag gestellt werden. In sparsamen Zeiten gibt es aber nur wenige Bürgermeister, die dafür ein Budget freigeben.