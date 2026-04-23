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Katzenjammer in NÖ

Kastration: Tausende wollen Gemeinden verpflichten

Niederösterreich
23.04.2026 14:00
Herzzerreissend: Streunerkatzen leiden oft unter Krankheiten und stecken sich gegenseitig an.
Herzzerreissend: Streunerkatzen leiden oft unter Krankheiten und stecken sich gegenseitig an.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Nicht kastrierte Streunerkatzen vermehren sich am Land sehr schnell. Einer Petition in NÖ fehlen nur noch wenige Stimmen, um das Thema zum Politikum zu machen. 

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Verwildert streunen sie durch Wälder oder Gärten, durchstöbern Müll und jagen vermehrt Vögel. Wie viele Streunerkatzen es in Österreich am Land gibt, ist unmöglich zu zählen. Eine Petition, die Gemeinden verpflichtet, sie zu kastrieren, zählt dafür schon 7500 Stimmen. 5400 davon stammen aus Niederösterreich, 6800 werden benötigt, damit die Petition im Landtag besprochen werden muss. Die Initiatorin der Petition, Gabriele Drechsler aus Rosenburg Mold im Waldviertel, kämpft seit Jahren schon gegen das Leid der Streuner. 

 

Die „Krone“ hat mit ihr am Anfang ihrer Petition gesprochen. In ihrer Obhut sind bereits einige Katzen, die sie impft, füttert und kastriert. Doch das geht ordentlich ins Geld für Privatpersonen. Ohne Förderung koste eine Kastration zwischen 60 bis 100 Euro, Impfungen und Futter aber oft mehrere Hundert Euro. Im sehr kalten Winter im Waldviertel seien herrenlose Katzen und oft auch Kitten der eisigen Kälte ausgesetzt, sagt Katzenretterin Drechsler. Mit der Petition will sie alle niederösterreichischen Gemeinden zur Kastration verpflichten.

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Auch im Weinviertel Katzenleid
„Obwohl es seit über 20 Jahren Kastrationspflicht für alle Katzen , die hinausdürfen gibt, bleibt es ein riesiges Problem“, sagt der Tierschutzverein Österreich dazu. Im Assisi-Hof in Stockerau im Weinviertel werden die Tierpfleger oft wegen Streunerkatzen kontaktiert. „Sie leiden unter Krankheiten wie Katzenschnupfen und stecken somit wieder andere Freigänger Katzen an“, heißt es. Die Landespolitik bietet eigentlich seit 2025 an, zwei Drittel der Kastration zu zahlen. Für das letzte Drittel könne bei der Gemeinde ein Antrag gestellt werden. In sparsamen Zeiten gibt es aber nur wenige Bürgermeister, die dafür ein Budget freigeben.

Link: Streuner-Petition

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