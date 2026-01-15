Lautes „Miauen“ nach Streuner-Gesetz

Gemeinden in der Pflicht

„Das Land Niederösterreich wirbt für flächendeckende Streunerkatzen-Kastration, verschweigt jedoch, dass die Teilnahme der Gemeinden freiwillig ist!“, ärgert sich Drechsler. Die tierliebe Frau hat bereits einige Katzen aufgenommen, die sie impft und füttert. Alle zu kastrieren könne aber nicht von Privatpersonen abhängen. Sie fordert, die Gemeinden gesetzlich zum Zahlen des übrigen Betragen zu verpflichten. Die Online-Petition hat mittlerweile schon fast 2000 Unterstützer, vermehrt aus Niederösterreich aber auch aus anderen Bundesländern. „Tierschutz soll nicht vom guten Willen einzelner Ortschef abhängen“, steht darin geschrieben.