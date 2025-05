Katzenjammer! Ortschefs gegen Streuner-Kastration

Die Meinungen und das Engagement bei diesem Thema gehen also auseinander, am Ende bleibt das alles an den ehrenamtlichen Tierschützern hängen. Denn nun beginnt die „Wurfsaison“ und täglich landen kleine Findelkinder in den Auffangstationen. Ihr Zustand ist oft besorgniserregend: sind sie krank, abgemagert und ungepflegt.