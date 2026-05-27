Völkermarkts Musterschüler erobert mit KI die Welt

Das rät Miklautz den Schülern

Er riet den Schülern in Völkermarkt, sich Wissen anzueignen. Lukas ließ sich auch interviewen. „KI ist nicht immer richtig. Heutzutage macht man im Leben mehrere Jobs, auch die Lehre nach der Matura ist wichtig. Man mus seine Interessen finden und sich darauf konzentrieren. Wenn ihr ins etwa mit Erasmus ins Ausland gehen könnt, nutzt die Chance.“ Miklautz ist ein Stolz der Schule. Der mit KI die Welt erobert hat.