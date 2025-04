Sensationsfund in Jerusalem: Steirische Graffiti!

„Deus vult“ – also „Gott will es“ – war anscheinend nicht nur der Leitspruch der Kreuzfahrer, sondern auch des heimischen Ritters Tristram von Teuffenbach. Seine bislang unbekannte Inschrift im berühmtesten Speisesaal der Welt sorgt nämlich jetzt für großes Aufsehen: Im Abendmahlssaal von Jerusalem – dem Ort, an dem Jesus nach christlicher Überlieferung sein letztes Mahl mit den Jüngern einnahm – haben Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mehrere mittelalterliche Graffitis entdeckt. Darunter eben das Familienwappen des steirischen Adeligen.