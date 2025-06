Es wird heiß: So wappnet sich Wien gegen die Hitze

Hier badet man in Trinkwasserqualität

Regelmäßig wird die Badewasserqualität in Wien an 17 sogenannten EU-Badestellen sowie an elf weiteren Probenahme-Stellen in kleineren Gewässern geprüft. Dazu gehören große, intensiv genutzte Gewässer wie die Alte oder Neue Donau, aber auch kleinere Naturbadeplätze, zum Beispiel in der Lobau. Neun dieser Badestellen befinden sich an der Neuen Donau, sieben an der Alten Donau und eine am Mühlwasser. In der Badesaison wird in 14-tägigen Intervallen gemessen. Das Ergebnis: Alle der untersuchten Badestellenweisen weisen eine Top-Wasserqualität auf.