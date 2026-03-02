So viel kostet Schrägstellung des Lueger-Denkmals

E-Biker wurde von Lkw erfasst und starb im Spital
Seit Jahren wird über das Lueger-Denkmal in der Wiener Innenstadt gestritten. Jetzt liegt die offizielle Rechnung für die winzige Neigung vor. Ein teurer Spaß.
Es ist das wohl umkämpfteste Standbild der Stadt. Das 1926 errichtete Karl-Lueger-Denkmal am Stubentor steht seit Jahren im Zentrum politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Der frühere Bürgermeister gilt als prägende Figur des modernen Antisemitismus. Forderungen nach Entfernung begleiten das Monument ebenso wie der Ruf nach künstlerischer Einordnung.
