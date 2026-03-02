So viel kostet Schrägstellung des Lueger-Denkmals

Es ist das wohl umkämpfteste Standbild der Stadt. Das 1926 errichtete Karl-Lueger-Denkmal am Stubentor steht seit Jahren im Zentrum politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Der frühere Bürgermeister gilt als prägende Figur des modernen Antisemitismus. Forderungen nach Entfernung begleiten das Monument ebenso wie der Ruf nach künstlerischer Einordnung.