ÖBB-General: „Koralmbahn ist schon jetzt Erfolg“

„Krone“: Herr Matthä, am 14. Dezember geht die Koralmbahn in Betrieb, und es erfolgt österreichweit ein riesengroßer Fahrplanwechsel. Wie viel Respekt haben Sie vor diesem Tag?

Andreas Matthä: Vor dem Fahrplanwechsel sollte man immer Respekt haben und ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben jahrelang intensiv geplant und geübt, weil wir ganz neue Prozesse haben. Es müssen hunderte Menschen in der Lage sein, ihren Job von der ersten Minute an zu machen – von den Fahrdienstleitern über die Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer bis zum Catering und den Servicemenschen.