ÖBB-General: „Koralmbahn ist schon jetzt Erfolg“

Noch 64 Tage bis zur Eröffnung der Koralmbahn! Es ist für die beiden südlichen Bundesländer Steiermark und Kärnten ein Jahrhundertereignis. Der oberste Bahn-Chef des Landes, Andreas Matthä, über „epochale Änderungen“, warum die Züge nicht gleich voll sein werden und wie er den Premierentag verbringen wird.
„Krone“: Herr Matthä, am 14. Dezember geht die Koralmbahn in Betrieb, und es erfolgt österreichweit ein riesengroßer Fahrplanwechsel. Wie viel Respekt haben Sie vor diesem Tag?
Andreas Matthä: Vor dem Fahrplanwechsel sollte man immer Respekt haben und ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben jahrelang intensiv geplant und geübt, weil wir ganz neue Prozesse haben. Es müssen hunderte Menschen in der Lage sein, ihren Job von der ersten Minute an zu machen – von den Fahrdienstleitern über die Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer bis zum Catering und den Servicemenschen.
