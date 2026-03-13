Supermarkt-Chef beklagt „immer mehr Bürokratie“

Auch die Einführung des Einwegpfands brachte Mehraufwand für den Handel, damals investierte Spar 60 Millionen Euro. Reisch sieht aber, dass sich das mittlerweile immer besser einspielt. Was die Shrinkflation – also gleichbleibender Preis bei weniger Inhalt – betrifft, spricht sich Reisch klar dagegen aus – diese sei „unerhört“. Reisch nimmt dazu die Produzenten in die Pflicht. Man sei mit den Herstellern in Kontakt und ersuche sie, Shrinkflation zu unterlassen. Kommen die Produzenten nicht entgegen, werde die Shrinkflation ausgehängt. „Am Ende bleibt das alles aber wieder am Handel hängen“, so der Manager, dessen Konzern das nun überall auszeichnen und die „Schmähs“ der Produzenten ausbaden muss.