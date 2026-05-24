Gegen Brücke geprallt, Bike geht in Flammen auf

Schrecklicher Verkehrsunfall am frühen Samstagabend in Enzersfeld im Weinviertel (NÖ): Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Mistelbach ist bei einer fatalen Fahrt ums Leben gekommen.
Der junge Biker kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und raste ungebremst rechts in einen Straßengraben. Dort prallte er mit voller Wucht gegen eine Betonbrücke.
Motorrad fing sofort Feuer
Nach dem heftigen Aufprall fing das Motorrad sofort Feuer. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät – er wurde laut Polizei im Wrack eingeklemmt und konnte nicht mehr gerettet werden.
Rettungskräfte waren zwar rasch vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen. Warum der junge Mann plötzlich von der Straße abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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