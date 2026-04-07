Kaffee, Tee und Kakao werden deutlich teurer

Die weltweit gestiegenen Energiekosten treiben auch die Lebensmittelpreise an. Im März betrug das Plus laut dem Preisindex der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO 2,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Bisher seien die Erhöhungen noch durch ein reichliches Getreideangebot abgefedert worden, sagte FAO-Chefökonom Maximo Torero. Das Nahrungsmittelangebot und die Rohstoffpreise würden wohl für den Rest dieses und das gesamte Jahr 2027 vom Iran-Krieg geprägt sein.