Heino & Retzer drehen in Velden wieder einen Film

Retzer wird Bürgermeister von Velden

Viele Promis treten in Kärnten in ihrem Film auf. Otto Retzer wird den Bürgermeister von Velden spielen. Das passt zu ihm. Auch Nicole Mieth, die schon bei den „Rosenheim Cops“ oder bei Inga Lindström zu sehen war, übernimmt eine Rolle. „Die Pilotfolge wird 25 Minuten dauern“, sagt Mayer. Ab dem nächsten Jahr sollen zehn weitere Folgen gedreht werden.