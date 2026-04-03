Heino & Retzer drehen in Velden wieder einen Film

Stefanie Mayer dreht im August in Velden die Pilotserie von den „Rettungsschwimmern vom Wörthersee“. Im nächsten Jahr sind zehn weitere Folgen geplant.
Die Filmkameras surren heuer in der Casinostadt Velden zwischen 24. und 27. August. Vieles erinnert an die guten alten Zeiten mit dem Schlosshotel vom Wörthersee. Der Film heißt „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“.
Mayer hat viele Talente
Einer der Hauptdarsteller wird sogar Schlagerstar Heino sein, der vor drei Jahrzehnten auch im Schlosshotel zu sehen war. Regie führen wird Starmania-Finalistin Stefanie Mayer, die viele Talente hat. „Ich habe Musical studiert und schon öfters als Regisseurin gearbeitet. Auch das Drehbuch stammt von mir.“
Die 30-jährige Veldenerin ist auch selbst Schauspielerin, trat in vielen Filmen auf, darunter bei „Turbo“ oder „Kommissar Rex“. Stefanie hat auch das Musical „Einhorn“ mit 32 Liedern selbst komponiert. „Das haben bis heute 30.000 Leute gesehen.“
Retzer wird Bürgermeister von Velden
Viele Promis treten in Kärnten in ihrem Film auf. Otto Retzer wird den Bürgermeister von Velden spielen. Das passt zu ihm. Auch Nicole Mieth, die schon bei den „Rosenheim Cops“ oder bei Inga Lindström zu sehen war, übernimmt eine Rolle. „Die Pilotfolge wird 25 Minuten dauern“, sagt Mayer. Ab dem nächsten Jahr sollen zehn weitere Folgen gedreht werden.
„Wir haben ein Team von Rettungsschwimmern. Wer dabei die Hauptrolle spielt, wird erst verraten. Eines kann ich schon sagen: Auch Heino wird gerettet werden.“ Es wird auch noch verhandelt, wo die Serie zu sehen sein wird. „Wir treten an vielen Orten auf. Unter anderem in Klagenfurt.“
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