Notstand ausgerufen
Leck an Chemietank: Explosionsgefahr steigt
In Kalifornien droht ein Chemietank mit einer hochgiftigen und leicht entzündlichen Chemikalie zu explodieren: Versuche, die Temperatur von außen zu senken, scheiterten. Der Tank hatte sich sogar noch mehr aufgeheizt. Gouverneur Gavin Newsom rief den Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County aus.
Die Lage in Garden Grove bleibt weiterhin höchst gefährlich: Einsatzkräfte versuchen weiterhin, das Explosionsrisiko zu mindern oder zu beseitigen, wie Newson erklärte. Mit dem Ausrufen des Notstandes kann der Bundesstaat nun auf mehr Hilfe und Geld der US-Regierung in Washington hoffen. Zehntausende Anrainer wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.
Der rund 129.000 Liter fassende Tank befindet sich auf dem Firmengelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens südöstlich von Los Angeles. Der Inhalt – die Flüssigkeit Methylmethacrylat – ist eine hochgiftige und leicht entzündliche Chemikalie, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Bisher konnte das Risiko einer Explosion des Tanks oder eines Riesenlecks US-Medien zufolge nicht geschmälert werden.
Zehntausende warten auf Rückkehr in ihre Häuser
Rund 40.000 Menschen waren dem Aufruf der Behörden zur Evakuierung gefolgt und übernachten in Hotels, ihren Autos oder in einer der bereitgestellten Notunterkünfte. Wann sie zurückkehren könnten, sei völlig offen, hieß es.
Zwischenzeitlich gemeldete Erfolge, der Tankinhalt habe von außen heruntergekühlt und damit die Gefahr einer Explosion geschmälert werden können, erwiesen sich als Irrtum. Eine über dem Tank fliegende Drohne habe nur die Außentemperatur messen können, sagte Craig Covey von der Feuerwehr Orange County.
Explosion von Tank „nicht akzeptabel“
Anschließend hätten sich Einsatzkräfte dem Tankinneren ausreichend nähern können und festgestellt, dass die Temperatur sogar deutlich gestiegen sei, fügte Covey in einem Update auf Instagram hinzu. „Unser Ziel ist es, einen Weg zu finden, um das Explodieren oder Auslaufen des Tanks zu verhindern“, sagte er. Ihn einfach explodieren zu lassen, sei „nicht akzeptabel.“
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