Leck an Chemietank: Explosionsgefahr steigt

Explosion von Tank „nicht akzeptabel“

Anschließend hätten sich Einsatzkräfte dem Tankinneren ausreichend nähern können und festgestellt, dass die Temperatur sogar deutlich gestiegen sei, fügte Covey in einem Update auf Instagram hinzu. „Unser Ziel ist es, einen Weg zu finden, um das Explodieren oder Auslaufen des Tanks zu verhindern“, sagte er. Ihn einfach explodieren zu lassen, sei „nicht akzeptabel.“