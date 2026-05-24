Wohnung in Flammen: Frau und Hund eingesperrt

Mehrere Notrufe gingen beim Feuerwehr-Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 1 Uhr in der Früh schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung sowie aus einem vorgelagerten Gang. Auch das Stiegenhaus war stark verraucht. Für weitere Hausbewohner war der Fluchtweg dadurch abgeschnitten.