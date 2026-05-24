Wohnung in Flammen: Frau und Hund eingesperrt

In der Nacht auf Pfingstsonntag ist in der Schlachthausgasse ein dramatischer Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Eine Frau und ihr Hund wurden dabei von den Flammen in der Brandwohnung eingeschlossen.
Mehrere Notrufe gingen beim Feuerwehr-Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 1 Uhr in der Früh schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung sowie aus einem vorgelagerten Gang. Auch das Stiegenhaus war stark verraucht. Für weitere Hausbewohner war der Fluchtweg dadurch abgeschnitten.
Brennende Teile fielen auf Terrasse
Besonders kritisch: Durch herabfallende Teile hatte sich das Feuer bereits auf eine Terrasse im Erdgeschoß ausgebreitet.
Unter schwerem Atemschutz kämpften sich Feuerwehrleute in die brennende Wohnung vor und konnten die eingeschlossene Frau sowie ihren Hund in letzter Minute retten. Parallel dazu bekämpften weitere Einsatzkräfte die Flammen über eine Drehleiter mit einer zusätzlichen Löschleitung.
Währenddessen lief ein weiterer Großeinsatz im Haus: Atemschutztrupps durchsuchten die angrenzenden Wohnungen, brachten Bewohner mit Fluchtfiltermasken ins Freie und verhinderten so möglicherweise noch Schlimmeres.
Mehrere Hochleistungsbelüftungsgeräte wurden eingesetzt, um das stark verrauchte Stiegenhaus zu entrauchen.
Zwei Personen ins Spital gebracht
Die Berufsrettung Wien betreute insgesamt fünf Personen vor Ort. Zwei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Brand konnte schließlich rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die genaue Ursache ist derzeit noch völlig unklar – das Landeskriminalamt Wien hat noch während des Einsatzes die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 4 Uhr in der Früh war der Einsatz beendet.
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