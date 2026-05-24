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Brutale Attacke

Wien: Schwangere Ehefrau geschlagen und bedroht

Wien
24.05.2026 11:13
Ein 27-Jähriger soll laut Polizei seine schwangere Ehefrau attackiert und bedroht haben. ...
Ein 27-Jähriger soll laut Polizei seine schwangere Ehefrau attackiert und bedroht haben. (Symbolbild)(Bild: APA/dpa-tmn/Mascha Brichta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwischen einem jungen Ehepaar kam es am Samstag in Wien-Favoriten in der Inzersdorfer Straße zu einem heftigen Streit. Laut Polizei soll der 27-Jährige seiner schwangeren Ehefrau plötzlich ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben.

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Alarmierte Polizeibeamte rückten sofort zur Wohnadresse aus und konnten den Mann im Stiegenhaus des Hauses antreffen. Der 27-Jährige, ein afghanischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen.

Bei seiner Befragung zeigte sich der Mann laut Polizei geständig. Gegen ihn wurde umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Die 23-jährige schwangere Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Sie wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

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