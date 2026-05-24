Wien: Schwangere Ehefrau geschlagen und bedroht

Zwischen einem jungen Ehepaar kam es am Samstag in Wien-Favoriten in der Inzersdorfer Straße zu einem heftigen Streit. Laut Polizei soll der 27-Jährige seiner schwangeren Ehefrau plötzlich ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben.
Alarmierte Polizeibeamte rückten sofort zur Wohnadresse aus und konnten den Mann im Stiegenhaus des Hauses antreffen. Der 27-Jährige, ein afghanischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen.
Bei seiner Befragung zeigte sich der Mann laut Polizei geständig. Gegen ihn wurde umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die 23-jährige schwangere Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Sie wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
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