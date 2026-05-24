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Mann außer Kontrolle

Ausraster vor Kirche: Pfarrer schreit um Hilfe

Wien
24.05.2026 10:29
Der Mann soll sich zuvor in einer Kirche aggressiv verhalten haben. (Symbolbild)
Der Mann soll sich zuvor in einer Kirche aggressiv verhalten haben. (Symbolbild)(Bild: jeremetok - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein um Hilfe schreiender Pfarrer und Blaulicht vor einer Kirche am Samstagabend in Wien-Landstraße. Weil ein 42-jähriger Rumäne in einem Gotteshaus in der Jaurèsgasse plötzlich völlig ausgerastet war, musste die Polizei einschreiten – und sogar Pfefferspray anwenden! 

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Laut Polizei soll der Mann zunächst lautstark herumgebrüllt und sich aggressiv verhalten haben. Ein Mitarbeiter und ein Pfarrer begleiteten den Tobenden schließlich aus der Kirche – doch dort eskalierte die Situation endgültig.

Als der Geistliche plötzlich laut um Hilfe schrie, wurde ein Polizist aufmerksam, der gerade einen Überwachungsdienst bei einer nahegelegenen Botschaft versah. Auch weitere Beamte eilten wegen des Geschreis herbei.

Beamte mit geballten Fäusten bedroht
Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, stehenzubleiben. Doch der 42-Jährige soll die Beamten mit geballten Fäusten bedroht und sogar mit dem Umbringen gedroht haben. Immer wieder ging er mit schnellen Schritten auf die Einsatzkräfte los und schrie sie in einer fremden Sprache an.

Plötzlich hob der Mann eine volle 1,5-Liter-Flasche und ging erneut auf die Polizisten zu. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein. Doch selbst das zeigte zunächst keine Wirkung – der Mann tobte weiter, schrie laut herum und ballte die Fäuste.

Polizist gegen geparktes Auto gestürzt
Erst nach dem dritten Sprühstoß ließ der 42-Jährige die Flasche fallen und griff sich in die Augen. Die Festnahme verlief dennoch äußerst turbulent und konnte laut Polizei nur unter erheblichem Kraftaufwand durchgeführt werden. Während der Amtshandlung stürzte ein Beamter gegen ein geparktes Auto, das dabei beschädigt wurde.

Ein Polizist wurde verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Der völlig aufgebrachte Mann konnte auch nach seiner Festnahme nicht beruhigt werden und wurde schließlich nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht.

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