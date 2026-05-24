Ausraster vor Kirche: Pfarrer schreit um Hilfe

Beamte mit geballten Fäusten bedroht

Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, stehenzubleiben. Doch der 42-Jährige soll die Beamten mit geballten Fäusten bedroht und sogar mit dem Umbringen gedroht haben. Immer wieder ging er mit schnellen Schritten auf die Einsatzkräfte los und schrie sie in einer fremden Sprache an.