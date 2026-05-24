Auto kracht gegen Pfeiler und überschlägt sich

Mit einem Totalschaden und einem Verletzten endete eine Autofahrt am Pfingstsonntag in den frühen Morgenstunden bei Oberwart im Burgenland.
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Pfingstsonntag nach 5 Uhr Früh in Oberwart im Südburgenland gekommen. Auf der Oberwarter Straße B63a in Fahrtrichtung Unterwart kam ein Pkw von der Landstraße ab. Er touchierte einen Brückenpfeiler, überschlug sich in Folge und kam schließlich seitlich am Fahrbahnrand zum Liegen.
Beherztes Eingreifen
Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt, ein Mann, der sich im Wagen befand, eingeklemmt. Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde alarmiert und rückte unverzüglich zur Einsatzstelle aus. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war der eingeklemmte Autofahrer bereits durch einen nachkommenden Fahrzeuglenker aus dem Pkw befreit worden. Er hatte auch sofort Erste Hilfe geleistet.
Unter Schock
Ein Notarztteam übernahm die medizinische Versorgung. Der Verletzte erlitt einen massiven Schock und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik Oberwart eingeliefert. Das demolierte Fahrzeug musste nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen mittels Kran geborgen werden.
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