Auto kracht gegen Pfeiler und überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Pfingstsonntag nach 5 Uhr Früh in Oberwart im Südburgenland gekommen. Auf der Oberwarter Straße B63a in Fahrtrichtung Unterwart kam ein Pkw von der Landstraße ab. Er touchierte einen Brückenpfeiler, überschlug sich in Folge und kam schließlich seitlich am Fahrbahnrand zum Liegen.