Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Unfall

Auto kracht gegen Pfeiler und überschlägt sich

Burgenland
24.05.2026 09:33
Warum es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Warum es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.(Bild: Stadtfeuerwehr Oberwart)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Mit einem Totalschaden und einem Verletzten endete eine Autofahrt am Pfingstsonntag in den frühen Morgenstunden bei Oberwart im Burgenland.

0 Kommentare

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Pfingstsonntag nach 5 Uhr Früh in Oberwart im Südburgenland gekommen. Auf der Oberwarter Straße B63a in Fahrtrichtung Unterwart kam ein Pkw von der Landstraße ab. Er touchierte einen Brückenpfeiler, überschlug sich in Folge und kam schließlich seitlich am Fahrbahnrand zum Liegen.

Der blaue Škoda nach dem Unfall: ein Totalschaden!
Der blaue Škoda nach dem Unfall: ein Totalschaden!(Bild: Stadtfeuerwehr Oberwart)

Beherztes Eingreifen
Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt, ein Mann, der sich im Wagen befand, eingeklemmt. Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde alarmiert und rückte unverzüglich zur Einsatzstelle aus. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war der eingeklemmte Autofahrer bereits durch einen nachkommenden Fahrzeuglenker aus dem Pkw befreit worden. Er hatte auch sofort Erste Hilfe geleistet.  

Der Wagen musste mittels Kran geborgen werden.
Der Wagen musste mittels Kran geborgen werden.(Bild: Stadtfeuerwehr Oberwart)

Unter Schock
Ein Notarztteam übernahm die medizinische Versorgung. Der Verletzte erlitt einen massiven Schock und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik Oberwart eingeliefert. Das demolierte Fahrzeug musste nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen mittels Kran geborgen werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.05.2026 09:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Güssing
13° / 29°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 30°
Symbol heiter
Neusiedl am See
16° / 30°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
14° / 30°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
184.671 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
69.514 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.489 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1049 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
612 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
577 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Mehr Burgenland
Frauenpower mit Schmäh
„Reden über Sisi, Siri und schlechte Mannsbilder“
Ärger bei Familien
Wenn die Pestizide im eigenen Garten landen
Einmalige Gelegenheit
Stipsits und Darabos laden zum großen Heimspiel
Tickets im Lostopf
Thomas Stipsits & Band laden Sie zu sich ein
Auf Hotelparkplatz
Burgenländer checkte ein, sein Pkw brannte aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf