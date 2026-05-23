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Analysis of the Perpetrators

Tyrolean Cat Killers: Their Sick Lust for Evil

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23.05.2026 19:00
Four young men tortured a helpless cat to death in Brixen im Thale. The perpetrators are likely ...
Four young men tortured a helpless cat to death in Brixen im Thale. The perpetrators are likely to be severely mentally disturbed.(Bild: Krone-Collage/elephotos - stock.adobe.com, Privat)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Four young men—obviously suffering from severe mental disorders—brutally tortured the little “Schmotzer,” a six-year-old tomcat, to death. They were allowed to remain free—despite the presumed danger they posed, even to humans.

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Almost everyone in the area had known him. “Schmotzer,” this cute, rather small tomcat with reddish-white fur. He is said to have been trusting and cuddly, according to many residents of Brixen im Thale. “He was simply,” says his owner, “an extremely sweet animal.” One who repeatedly sought the company of people during his wanderings through forests and meadows—even when he was often away from home for a few days at a time.

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