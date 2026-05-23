Tyrolean Cat Killers: Their Sick Lust for Evil

Almost everyone in the area had known him. “Schmotzer,” this cute, rather small tomcat with reddish-white fur. He is said to have been trusting and cuddly, according to many residents of Brixen im Thale. “He was simply,” says his owner, “an extremely sweet animal.” One who repeatedly sought the company of people during his wanderings through forests and meadows—even when he was often away from home for a few days at a time.