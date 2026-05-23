Breitenecker: “I believe in a fair ORF election”

“Krone”: The election of the ORF Director General and all other director positions is a highly political matter. Why are you putting yourself through this, given your media experience?

Markus Breitenecker: There is a lot at stake—a lot for the ORF, a lot for media diversity in Austria, a lot for the business climate, and ultimately a lot for the entire country. The ORF is in a veritable crisis and needs a fresh start. At 57, I have reached an age and gained sufficient experience both in Austria and abroad that I feel confident I can tackle this enormous task together with a competent ORF team. I want to bring my experience from more than 30 years in television and streaming to the ORF and its future.