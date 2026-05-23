Candidate Interview
Breitenecker: “I believe in a fair ORF election”
Media executive Markus Breitenecker (57) gives his first interview to “Krone” following the announcement of his candidacy for ORF Director General. In it, he draws attention by stating that he expects a “fair and transparent election of the most suitable candidate” and does not believe in a rigged game.
“Krone”: The election of the ORF Director General and all other director positions is a highly political matter. Why are you putting yourself through this, given your media experience?
Markus Breitenecker: There is a lot at stake—a lot for the ORF, a lot for media diversity in Austria, a lot for the business climate, and ultimately a lot for the entire country. The ORF is in a veritable crisis and needs a fresh start. At 57, I have reached an age and gained sufficient experience both in Austria and abroad that I feel confident I can tackle this enormous task together with a competent ORF team. I want to bring my experience from more than 30 years in television and streaming to the ORF and its future.
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