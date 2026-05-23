Beim Spaziergang verletzten Wanderer entdeckt

Deutscher beim Wandern abgestürzt

„Die Person, ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger, war ansprechbar und konnte sich an keine Details des Unfalles erinnern“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Urlauber dürfte in der Nacht vom Weg abgekommen, gestürzt und rund zehn Meter unter dem Wanderweg zum Liegen gekommen sein.