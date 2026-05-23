Beim Spaziergang verletzten Wanderer entdeckt

Eine außergewöhnliche Entdeckung löste am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in der Gemeinde Heiligenblut in Kärnten aus. Ein Spaziergänger entdeckte zufällig einen verletzten deutschen Urlauber, der beim Wandern abstürzte.
Der 41-jährige Kärntner war am Samstag mit seinem Hund am Winterwanderweg Pockhorn in der Gemeinde Heiligenblut unterwegs, als er gegen 9.30 Uhr plötzlich unter dem Wanderweg eine liegende Person entdeckte. Der Spaziergänger alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte.
Deutscher beim Wandern abgestürzt
„Die Person, ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger, war ansprechbar und konnte sich an keine Details des Unfalles erinnern“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Urlauber dürfte in der Nacht vom Weg abgekommen, gestürzt und rund zehn Meter unter dem Wanderweg zum Liegen gekommen sein.
Da sich der Winterwanderweg Pockhorn im steilen Gelände befindet, musste der 65-Jährige mittels Tau vom Osttiroler Rettungshubschrauber C7 geborgen und mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden.
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