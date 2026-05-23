Sonne, mehr als 30 Grad und wieder Waldbrandgefahr

Wenn es an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen 30 Grad oder mehr hat, sprechen Meteorologen von einer Hitzewelle. Die erste Hitzewelle des Jahres zeichnet sich in Kärnten und Osttirol ab, so David Kaufmann von Tauernwetter. Am Mittwoch könnte es bis zu 33 Grad haben. Für Mai seien das außergewöhnlich hohe Temperaturen.