Sonne, mehr als 30 Grad und wieder Waldbrandgefahr

Gleich vorweg: Noch immer fehlt Niederschlag, doch das Wetter will es nun sommerlich. Die Temperaturen klettern auf mehr als 30 Grad. Die Waldbrandgefahr steigt wieder.
Wenn es an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen 30 Grad oder mehr hat, sprechen Meteorologen von einer Hitzewelle. Die erste Hitzewelle des Jahres zeichnet sich in Kärnten und Osttirol ab, so David Kaufmann von Tauernwetter. Am Mittwoch könnte es bis zu 33 Grad haben. Für Mai seien das außergewöhnlich hohe Temperaturen.
Der Sonntag dürfte ganztags sonnig sein, erst am Abend sind harmlose Wolkenfelder zu erwarten.
Mit der Hitze steigt auch die Gefahr von Waldbränden wieder an – auf die höchste Warnstufe, wie der Meteorologe betont. Und Niederschlag bleibt bis Mittwoch die Ausnahme. Kurze Gewitter könne es Dienstag in Osttirol, im oberen Drautal und entlang der Karnischen Alpen sowie der Karawanken geben.
In Klagenfurt liegt die Niederschlagssumme seit Jahresbeginn weiterhin rund 25 Prozent unter dem langjährigen Mittel, in Lienz sogar bei 42 Prozent – und die Defizite steigen an allen Stationen in Kärnten und Osttirol schon wieder rasant an.
Ab Donnerstag deuten, so David Kaufmann, einige Wettermodelle eine leichte Abkühlung an; ganz gesichert sei diese aber noch nicht: „Und selbst wenn sie kommt, dürfte sie nach derzeitigem Stand nicht allzu lange anhalten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.