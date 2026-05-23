Diex: Seit 700 Jahren ein wehrhaftes Haus Gottes

Die Pfarrkirche von Diex feiert heuer ein beachtliches Jubiläum. Gerade wegen des Alters stehen einige wichtige Renovierungen an.
Beeindruckend ist die dem heiligen Martin geweihte barocke Pfarrkirche Diex, die mit ihren imposanten Doppeltürmen in den Himmel ragt. Gebaut 1326, was bedeutet, dass die Pfarre heuer 700 Jahre feiert. Einzigartig ist auch die Wehranlage mit einer frühzeitlichen Ringmauer. Beim Eintritt in die besterhaltene Wehrkirche Kärntens eröffnet sich ein gotisches Eingangsportal. „Das ist ein Eingang wie in einen Dom“, sagt Pfarrarbeitskreismitglied Gerhard Kresitschnig, während er die knarrende und mächtige Holztüre öffnet.
Zwölf steile Stufen führen hoch zur denkmalgeschützten Orgel, die im Jahr 1883 von Orgelbauer Franc Colarić (1839 bis 1899) gebaut worden ist. „Laut Pfarrchronik hat es im Spieltisch ein historisches Zungenregister gegeben. Dies ist in den 1960er-Jahren ausgebaut worden“, sagt Organist Hansi Karner. Welcher Langfinger das war, ist übrigens bis heute nicht bekannt. Karner: „Nur einzelne mechanische Teilchen sind noch vorhanden.“ Die 140 Jahre alte Königin der Instrumente braucht nun dringend Hilfe und muss saniert werden.
Die Orgel ist müde: Manchmal ist sie stumm
„Noch ist kein Wurm im Holz der Orgel, aber von den 16 Registern ist schon lange nur noch die Hälfte brauchbar. Es ist schon vorgekommen, dass gar kein Ton mehr erklungen ist“, so Karner, seit 30 Jahren Organist in Diex. 40.000 Euro wird die Sanierung der Orgel verschlingen. Daher soll auch ein eigenes Orgelkomitee gegründet werden. „Geld wurde bereits beim Pfarrfest im Vorjahr gesammelt und es gibt eine noble Großspenderin. Benefizkonzerte und weitere Aktionen zugunsten der Orgel seien geplant.
„Wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr mit der Sanierung unserer historischen Orgel beginnen können“, so Kresitschnig. Das Kirchenschiff und der Wehrgang der 700 Jahre alten Kirche sind mittlerweile renoviert worden. „Jetzt stehen noch die Kirchtürme an, die auch ein neues Steinplattendach brauchen“, erklärt der Diexer. Die geschätzten Kosten für die beiden Kirchtürme liegen bei 400.000 Euro.
Aus Angst vor Türken erhielt Kirche eine Mauer
Eine Besonderheit der Martinskirche ist die Wehranlage. Denn die Angst vor Türkeneinfällen sei im 15. und 16. Jahrhundert groß gewesen. Daher wurde die Kirche, die um 1645 barock ausgebaut worden ist, die Michaelskapelle und der Friedhof mit einer Wehrmauer umringt. Kresitschnig: „Geziert wird sie von fünf Türmen. Diese stehen symbolisch für den Rosenkranz.“
Jahrhundertelang wurde der Torturm und die Wächteranlage nur als Lagerraum genutzt, denn „laut Sage sind die türkischen Reiter nie bis nach Diex gekommen.“ Im Volksmund wird dieser Raum „Koša“ genannt: „Aufbewahrt wurden darin kirchliche Requisiten und Fleischwaren“, so der Diexer.
Heute ist es ein Ausstellungsraum, wo neben alten Requisiten für Gottesdienste und Co., auch noch die Schießscharte zu sehen ist. Zum Einsatz kam sie aber nie – ist aber noch heute ein Zeichen der Vorfahren und ihrer Angst vor einem Überfall.
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