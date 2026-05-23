Diex: Seit 700 Jahren ein wehrhaftes Haus Gottes

Die Orgel ist müde: Manchmal ist sie stumm

„Noch ist kein Wurm im Holz der Orgel, aber von den 16 Registern ist schon lange nur noch die Hälfte brauchbar. Es ist schon vorgekommen, dass gar kein Ton mehr erklungen ist“, so Karner, seit 30 Jahren Organist in Diex. 40.000 Euro wird die Sanierung der Orgel verschlingen. Daher soll auch ein eigenes Orgelkomitee gegründet werden. „Geld wurde bereits beim Pfarrfest im Vorjahr gesammelt und es gibt eine noble Großspenderin. Benefizkonzerte und weitere Aktionen zugunsten der Orgel seien geplant.