Flughafen Klagenfurt: Neuerliche Idee für Deal

Doch die Stadtkasse ist leer und das Kapital der 44 Hektar am Airport ist aber wertvoll. Jetzt hat VP-Stadtrat Julian Geier eine neuerliche Idee, welche auch dem angeschlagenen Budget für die nächsten Jahre helfen könnte: „Die Stadt überträgt die 20-Prozent-Anteile an das Land ohne Gegenleistung und bleibt somit vor den weiteren finanziellen Zuschüssen befreit. Wenn irgendwann einmal die Grundstücke veräußert werden, würde die Stadt – wie bisher – 20 Prozent der Erlöse erhalten. Dafür müssen wir dem Finanzamt nur die Grunderwerbssteuer zahlen. Die macht bei 44 Hektar rund eine halbe Million Euro aus.“