Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Attraktives Umfeld“

Auch diese ÖSV-Talente fahren jetzt für Hirscher

Sport
22.05.2026 14:45
Marcel Hirscher hat in den vergangenen Wochen mit seiner Marke zahlreiche Zukunftshoffnungen ...
Marcel Hirscher hat in den vergangenen Wochen mit seiner Marke zahlreiche Zukunftshoffnungen verpflichtet.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Bei den Herren verzeichnet Van Deer schon einige große Erfolge, das Damenprojekt läuft jetzt auch voll an. Und bei den Talenten hat sich die Marke von Ski-Superstar Marcel Hirscher ebenfalls einige heiße Eisen gesichert. Darunter finden sich auch zwei Hoffnungen aus seinem Heimatbundesland Salzburg.

0 Kommentare

Marcel Hirscher Ski-Marke Van Deer Red Bull Sports will künftig auch im Weltcup der Damen durchstarten. Mit der Verpflichtung von Topfahrerin Paula Moltzan (USA) gelang bereits ein erster Schritt. Bei den Talenten setzt der Annaberger künftig auch auf zwei junge Salzburgerinnen: Hannah Embacher vom SK Saalfelden und Lea Unger (SC Bischofshofen).

Erstgenannte ist 17 Jahre alt, steht 2026/27 erstmals im C-Kader des heimischen Skiverbands und hat gerade ihr erstes Jahr auf FIS-Ebene hinter sich. Dieses liegt erst vor Unger, die zu den besten Fahrerinnen des Jahrgangs 2010 zählt. In der Schülerrangliste liegt die Pongauerin in allen drei Disziplinen (ohne Abfahrt) österreichweit auf dem ersten Platz.

Toni Giger ist der Rennsportverantwortliche bei Van Deer.
Toni Giger ist der Rennsportverantwortliche bei Van Deer.(Bild: Andreas Tröster)

„Zeitraum bietet gute Basis“
Beide haben einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf Verlängerung unterschrieben. „Dieser Zeitraum bietet beiden Seiten eine gute Basis, um sich kennenzulernen“, sagt Rennchef Toni Giger. Ziel sei es, den Fahrerinnen nicht nur bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre sportliche Entwicklung zu bieten, sondern sie auch abseits des Wettkampfes zu unterstützen, erklärte er. So will man die Hoffnungen Schritt für Schritt nach oben führen.

„Uns ist bewusst, dass es am Ende nicht alle bis in den Weltcup schaffen. Genau deshalb liegt unser Fokus nicht ausschließlich auf dem Ergebnis, sondern vor allem auf dem Weg dorthin“, erklärt der 63-jährige Giger. 

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher
Neuer Van-Deer-Deal
Hirscher schnappt sich Weltmeisterin aus den USA
06.05.2026
Alles neu
Hirscher freut‘s! Tiroler wechselt Nation & Marke
12.05.2026
Team wird immer größer
Hirscher schnappt sich das nächste große Talent
20.05.2026

Neue Talente? „Positives Signal“
Neben den beiden genannten Salzburgerinnen hat sich die Marke mit Sitz in Scheffau auch die Dienste weiterer starker Talente gesichert. So wechselte auch das Tiroler Technik-Juwel Finn Neururer, das künftig für Deutschland startet, zu Hirscher und Co. Als Fingerzeig an die Konkurrenz will Van Deer die Verpflichtungen nicht verstehen. „Sondern viel mehr als positives Signal dafür, dass wir jungen Talenten ein attraktives Umfeld bieten können“, erklärt Giger. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
22.05.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
122.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
113.499 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
112.429 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
891 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
860 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
801 mal kommentiert
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf