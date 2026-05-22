Auch diese ÖSV-Talente fahren jetzt für Hirscher

„Zeitraum bietet gute Basis“

Beide haben einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf Verlängerung unterschrieben. „Dieser Zeitraum bietet beiden Seiten eine gute Basis, um sich kennenzulernen“, sagt Rennchef Toni Giger. Ziel sei es, den Fahrerinnen nicht nur bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre sportliche Entwicklung zu bieten, sondern sie auch abseits des Wettkampfes zu unterstützen, erklärte er. So will man die Hoffnungen Schritt für Schritt nach oben führen.