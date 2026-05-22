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Besitzerin ging weiter

Bulldogge riss sich los, biss und kratzte Kinder

Tirol
22.05.2026 14:25
Beim Tier handelte es sich um eine französische Bulldogge (Symbolbild).
Beim Tier handelte es sich um eine französische Bulldogge (Symbolbild).(Bild: Momente-mit-Herz.de - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nach einem Hundebiss im Tiroler Fritzens am Donnerstagabend ermittelt die Tiroler Polizei: Eine Bulldogge hatte sich von deren Besitzerin losgerissen – daraufhin lief das Tier auf zwei Kinder zu und biss bzw. kratzte diese. Die unbekannte Frau ging nach dem Vorfall einfach weiter.

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Die beiden Geschwister – ein Bursche (12) und ein Mädchen (10) – gingen am frühen Donnerstagabend mit ihrem Hund in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) Gassi, als es in der Austraße zu dem Zwischenfall kam.

Vierbeiner von Frau riss sich los
„Circa zehn Meter von ihnen entfernt befand sich eine etwa 60 bis70 Jahre alte Dame mit einem Hund, die ein Kleinkind beaufsichtigte. Als die Frau gerade dabei war, den Hundekot aufzuheben, riss sich ihr Hund – eine schwarze französische Bulldogge – samt Leine los“, berichtet die Polizei.

Ermittler suchen Besitzerin bzw. Zeugen
Der Vierbeiner rannte daraufhin zu den beiden Kindern, biss dem 12-Jährigen ins Bein und kratzte mit seinen Krallen das Mädchen am Unterschenkel. „Anschließend ergriff die Frau wieder die Leine des Hundes und entfernte sich vom Ort des Geschehens“, so die Ermittler weiter.

Die Hundehalterin bzw. Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können, werden ersucht, sich bei der Polizei Wattens (Tel.: 059 133/7128) zu melden.

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