Bulldogge riss sich los, biss und kratzte Kinder

Vierbeiner von Frau riss sich los

„Circa zehn Meter von ihnen entfernt befand sich eine etwa 60 bis70 Jahre alte Dame mit einem Hund, die ein Kleinkind beaufsichtigte. Als die Frau gerade dabei war, den Hundekot aufzuheben, riss sich ihr Hund – eine schwarze französische Bulldogge – samt Leine los“, berichtet die Polizei.