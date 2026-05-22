Leichenfund bei Brandeinsatz: Das ergab Obduktion

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochabend die Feuerwehr in Innsbruck zu einer Leiche in einer Wohnung geführt. Die Todesursache des 87-jährigen Bewohners konnte zunächst nicht eindeutig festgestellt werden. Nach erfolgter Obduktion gibt es jetzt Klarheit.
Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, waren die Berufsfeuerwehr und die Polizei aufgrund des ausgelösten Rauchmelders zu einer Wohnung in der Langstraße beordert worden. Nachdem niemand die Tür geöffnet hatte, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen.
Leiche lag am Küchenboden
In der Küche fanden sie dann den 87-jährigen Bewohner leblos am Boden liegend vor. Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte blieben erfolglos. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät! Er war bereits tot!
Medizinischer Notfall vorab
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion der Leiche an. Diese ist inzwischen an der Gerichtsmedizin erfolgt. Demnach könne davon ausgegangen werden, dass der 87-jährige Österreicher bereits vor Ausbruch des Brandes an einem medizinischen Notfall verstorben ist, so die Polizei.
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