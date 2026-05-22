Leichenfund bei Brandeinsatz: Das ergab Obduktion

Medizinischer Notfall vorab

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion der Leiche an. Diese ist inzwischen an der Gerichtsmedizin erfolgt. Demnach könne davon ausgegangen werden, dass der 87-jährige Österreicher bereits vor Ausbruch des Brandes an einem medizinischen Notfall verstorben ist, so die Polizei.