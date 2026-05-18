„Ein Pflegeheim ist keine Gelddruckmaschine“

Gemeinnützigkeit Pflicht

Der Weg der Gemeinnützigkeit, den das Land bei der Pflege eingeschlagen hat, ist für Fürst daher der einzig richtige Schritt. Ab 2029 müssen Pflegeeinrichtungen gemeinnützig sein, wenn sie Landesmittel beziehen. Das sei keine ideologische Spielerei, sondern eine Schutzmaßnahme, sagt Fürst. „Pflege ist Daseinsvorsorge und darf kein Geschäftsmodell sein.“ Bereits jetzt würden 36 von 45 Alten- und Pflegeheimen im Burgenland gemeinnützig geführt.