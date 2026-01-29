Das sind die häufigsten Krebsarten in Österreich

Frühere Diagnosestellungen

„Obwohl die absolute Zahl der Krebsneuerkrankungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten stieg, hat sich die Krebssterblichkeit verringert“, heißt es in dem Bericht der Statistikbehörde. Dazu hätten frühere Diagnosestellungen und neue Therapiemethoden beigetragen. Zwischen 2021 und 2023 wurde ungefähr ein Drittel der Tumore diagnostiziert, als sie noch auf das jeweilige Organ beschränkt waren. Etwas mehr als ein Fünftel wurde entdeckt, als der Tumor bereits die Organgrenzen durchbrochen hatte, und bei weiteren 11,9 Prozent wurden schon Fern-Metastasen entdeckt. Ein Teil der Tumore konnte gar keinem Stadium zugeordnet werden, etwa weil die Angaben auf der Krebsmeldung mangelhaft waren. Statistik Austria führt ein Register, das auf den Meldungen aus den Krankenanstalten beruht.