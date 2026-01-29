Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

409.000 Betroffene

Das sind die häufigsten Krebsarten in Österreich

Österreich
29.01.2026 21:11
Seit einigen Jahren erkranken in Österreich immer mehr Menschen an Krebs (Symbolbild).
Seit einigen Jahren erkranken in Österreich immer mehr Menschen an Krebs (Symbolbild).(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

In den vergangenen Jahren sind in Österreich deutlich mehr Menschen an Krebs erkrankt als früher. Das hat unter anderem mit der demografischen Alterung zu tun. 2024 wurden vor allem Brustkrebs, Prostata-, Darm- oder Lungenkrebs diagnostiziert, wie Statistik Austria am Donnerstag mitteilte.

0 Kommentare

Zu Jahresbeginn 2025 lebten etwa 409.000 Menschen in Österreich mit einer Krebsdiagnose. Das ist mehr als Österreichs zweitgrößte Stadt Graz Einwohnerinnen und Einwohner hat. „Die Alterung der Bevölkerung und die verbesserten Überlebenschancen bei einer Krebsdiagnose haben die Zahl der mit Krebs lebenden Menschen in Österreich zu Jahresbeginn 2025 auf rund 409.000 steigen lassen“, sagte Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria.

Diese Zahl umfasst nicht nur akut Kranke, sondern auch Menschen, deren Diagnose schon viele Jahre zurückliegt und die bereits als geheilt gelten oder aber mit Krebs als chronischer Erkrankung leben. Bei 147.000 Personen (von den 409.000) wurde die Diagnose in den Jahren 2020 bis 2024 gestellt. Diese Zahl wird erfasst, um die Belastung des Gesundheitssystems durch Krebs abzuschätzen.

Zitat Icon

Die Alterung der Bevölkerung und die verbesserten Überlebenschancen haben die Zahl der mit Krebs lebenden Menschen in Österreich steigen lassen.

Manuela Lenk, Generaldirektorin Statistik Austria

Unterschiede nach Geschlecht und Alter
Die häufigsten Diagnosen waren 2024 bösartige Tumore der Brust bei Frauen und bösartige Tumore der Prostata bei Männern, gefolgt von Tumoren der Lunge, des Dick- oder Enddarms. Vergleichsweise seltener sind bei Frauen zum Beispiel Schilddrüsen- oder Eierstockkrebs, bei Männern Kopf- oder Nierenkrebs, wobei die Statistik viele Tumorarten zusammenfasst. Die meisten Menschen sind bei der Diagnose über 60 Jahre alt, bei Kindern und Jugendlichen sind Krebserkrankungen deutlich seltener. Laut Statistik Austria erkranken jedes Jahr ungefähr 200 Kinder bis 14 Jahre und etwa 100 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren neu an Krebs. Bei ihnen sind zum Beispiel Blutkrebs und Tumore des Zentralnervensystems häufiger als bei Erwachsenen.

Ein weiterer Unterschied: Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist bei jungen Menschen tendenziell höher als bei älteren. 2024 war Lungenkrebs besonders tödlich, jeder fünfte krebsbedingte Todesfall ließ sich darauf zurückführen. Dickdarmkrebs war für ungefähr zehn Prozent der Todesfälle verantwortlich.

Lesen Sie auch:
Krebspatienten werden laufend jünger.
Krone Plus Logo
Ursache Lebensstil?
Krebs mit 40! Warum oft Jüngere betroffen sind
22.01.2026
Moderne Therapien
Wie das Immunsystem den Krebs besiegen kann
17.11.2024

Frühere Diagnosestellungen
„Obwohl die absolute Zahl der Krebsneuerkrankungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten stieg, hat sich die Krebssterblichkeit verringert“, heißt es in dem Bericht der Statistikbehörde. Dazu hätten frühere Diagnosestellungen und neue Therapiemethoden beigetragen. Zwischen 2021 und 2023 wurde ungefähr ein Drittel der Tumore diagnostiziert, als sie noch auf das jeweilige Organ beschränkt waren. Etwas mehr als ein Fünftel wurde entdeckt, als der Tumor bereits die Organgrenzen durchbrochen hatte, und bei weiteren 11,9 Prozent wurden schon Fern-Metastasen entdeckt. Ein Teil der Tumore konnte gar keinem Stadium zugeordnet werden, etwa weil die Angaben auf der Krebsmeldung mangelhaft waren. Statistik Austria führt ein Register, das auf den Meldungen aus den Krankenanstalten beruht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.233 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.129 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Österreich
„Schreie, Schüsse“
Flut an Scherz-Notrufen führte zu erst 14-Jährigem
409.000 Betroffene
Das sind die häufigsten Krebsarten in Österreich
Massiver Sachschaden
Pkw-Lenker demolierte E-Ladesäulen und flüchtete
„Krone“-Kommentar
Schon wieder Ferien! Wem bitte hilft das?
Gerichtsverfahren
Für Jäger ist Schakal Plage: Tierschützer klagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf