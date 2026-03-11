Rekord-Strafe: Strabag muss 146 Millionen zahlen

Die Strabag akzeptierte den erhöhten Geldbuße-Antrag der BWB am Mittwoch vor dem Wiener Kartellgericht. Man habe sich „zu diesem Settlement nach eingehender Bewertung der Sach- und Rechtslage entschieden“, teilte der Baukonzern in einer Aussendung mit. Damit werde „ein weiteres langwieriges gerichtliches Verfahren vermieden“. Die Strabag wies darauf hin, dass man „umfassend mit der BWB kooperiert und maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen“ habe.