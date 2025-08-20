Corinna Kamper: Spital statt Glockner zum 31er

Eigentlich wollte Corinna Kamper ja schon zum „Runden“ im letzten Jahr auf den Gipfel des Glockners, wie sie ihren Fans in einer langen Instagram-Botschaft verriet. „Doch das Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung und so mussten wir alles umwerfen“, schrieb die Ex-„Dancing Stars“-Kandidatin.