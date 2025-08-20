Corinna Kamper: Spital statt Glockner zum 31er

Eigentlich wollte Corinna Kamper zu ihrem 31. Geburtstag endlich den Großglockner erklimmen. Doch dann kam alles ganz anders ...
Eigentlich wollte Corinna Kamper ja schon zum „Runden“ im letzten Jahr auf den Gipfel des Glockners, wie sie ihren Fans in einer langen Instagram-Botschaft verriet. „Doch das Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung und so mussten wir alles umwerfen“, schrieb die Ex-„Dancing Stars“-Kandidatin.
Campisi hat Bauchspeicheldrüsenentzündung
Auch Danilo Campisis Heiratsantrag „kam dann kurzerhand an einem anderen, mindestens genauso magischen Ort – in Kroatien“, freute sie sich.
Ein Jahr später, kurz vor ihrem 31. Geburtstag, waren die Taschen bereits gepackt, und alles sei gebucht gewesen. Doch auf dem Weg zum Glockner – „plötzlich Zwischenstopp im LKH“, schilderte Kamper weiter. Denn ihrem Verlobten ging es nicht gut. „Diagnose: Bauchspeicheldrüsenentzündung.“
Sehen Sie hier das Posting von Corinna Kamper:
Danilo habe aber „Glück im Unglück“, fuhr Kamper fort. Denn alles sei „halb so wild“, für ihn stehe jetzt „viel Ruhe, Schonkost“ auf dem Programm – „aber eben kein Glockner“ für das „Dancing Stars“-Pärchen.
Glockner muss bis nächstes Jahr warten
Doch auch das Glockner-Ersatzprogramm ließ die Moderatorin strahlen. „Statt Gipfel gab es heute einen traumhaften Wasserfall, einen Spaziergang Hand in Hand und den wohl liebevollsten Blumenstrauß von meinem Verlobten – selbstgepflückt, weil es hier keine Blumen zu kaufen gab.“
Ihr Resümee? „Vielleicht ist es genau das: Manchmal läuft das Leben anders als geplant – und gerade deshalb wird es so besonders.“ Und der Glockner? Der „wartet dann eben bis nächstes Jahr (vielleicht)“, schmunzelte Kamper abschließend.
