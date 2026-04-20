Ausnahmezustand: Wenn die eigene Welt zerbricht!

Liebeskummer, Angstzustände, Jobverlust oder eine unvorhergesehene Situation, die plötzlich alles verändert. Panik macht sich breit. Bei manchen Menschen ganz leise, bei anderen wiederum ganz laut. Herzrasen, Zittern, Schweißzustände, Atemnot, Übelkeit: Personen reagieren in psychischen Krisensituationen sehr unterschiedlich. Einige beginnen zu lachen, andere weinen, wieder andere werden teilnahmslos, fast apathisch.

Psychische Erste Hilfe ist vielfältig und reicht von psychosozialen Krisen bis hin zu psychiatrischen Notfällen. Wichtig für die Erste Hilfe ist die Beruhigung in akuten Stresssituationen, emotionale Unterstützung und die Vermittlung von Sicherheit. Bedürfnisse und Sorgen solle man ernst nehmen, besteht die Gefahr einer Selbstschädigung soll man davor schützen, aber dabei immer den Eigenschutz beachten.