Flughafen Wien steht heuer vor „Herausforderungen“

Noch nie konnte sich der Flughafen Wien über so viele Fluggäste freuen wie 2025, insgesamt 32,6 Millionen Passagiere waren es. Auch sonst lief das vergangene Jahr gut: Nicht nur mehr Menschen passierten den Flughafen, sondern auch mehr Waren. Das Frachtaufkommen stieg um mehr als fünf Prozent an. Auf den Start- und Landebahnen war dementsprechend etwas mehr Verkehr als noch 2024.