Flughafen Wien: Minus 90 % Passagiere aus Nahost

Ausblick für 2026 unverändert

Die Gruppe teilte am Donnerstag in einer Aussendung mit, dass der Nahost-Konflikt seit Ende Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region führt und sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien auswirkt. „Längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt daher aus derzeitiger Sicht unverändert“, so die Flughafen Wien Gruppe.