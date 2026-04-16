Flughafen Wien: Minus 90 % Passagiere aus Nahost

Der Krieg im Iran sorgt beim Flughafen Wien für einen massiven Passagierrückgang in der Region. 90 Prozent weniger Fluggäste wurden hier im März im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet – dafür stieg die Passagierzahl in den Fernen Osten. Vor allem „Tank-Stopps“ sorgen für einen leichten Anstieg des gesamten Fluggastaufkommens.
„Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im März 2026 von 90,1 Prozent auf 6.809 Flugreisende“, so das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag. Insgesamt konnte der Flughafen Wien die Passagierzahl im März im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2.269.047 Gäste steigern. In den Fernen Osten reisten im Vergleich zum März des Vorjahres hingegen mit 67.027 Passagieren um 41,5 Prozent mehr Gäste.
Die Flughafen-Wien-Gruppe, zu der auch noch der Malta Airport und der Flughafen Kosice gehören, verzeichneten ein Plus von 5,1 Prozent auf 3.146.473 Flugreisende. Wobei Kosice mit 61.479 Reisenden um 50 Prozent zulegte. Von Jänner bis März gab es am Flughafen Wien ein Passagierplus von 1,6 Prozent, in der ganzen Gruppe betrug der Anstieg 5,3 Prozent.
Ausblick für 2026 unverändert
Die Gruppe teilte am Donnerstag in einer Aussendung mit, dass der Nahost-Konflikt seit Ende Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region führt und sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien auswirkt. „Längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt daher aus derzeitiger Sicht unverändert“, so die Flughafen Wien Gruppe.
Interessant in Zeiten einer möglichen Kerosin-Knappheit im Zuge des Iran-Krieges: Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist demnach „vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte ,Transitpassagiere‘)“.
Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen im März insgesamt um 1,4 Prozent auf 17.585 Starts und Landungen ab. Das Frachtaufkommen betrug 26.221 Tonnen, ein Minus gegenüber dem März 2025 von acht Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.