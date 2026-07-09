Jugendbande auf Diebestour gestoppt

Die siebenköpfige Gruppe im Alter zwischen elf und 17 Jahren machte sich in der Nacht auf Donnerstag zunächst beim Fahrradabstellplatz des Bahnhofs zu schaffen. Ihre Ziele waren ein dort abgestellter E-Scooter sowie ein E-Bike. Als jedoch eine Zeugin auf die Jugendlichen aufmerksam wurde, ergriffen diese ohne Beute die Flucht.