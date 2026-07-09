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11 bis 17 Jahre alt

Jugendbande auf Diebestour gestoppt

Vorarlberg
09.07.2026 13:18
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
In Lauterach ist eine Gruppe Jugendlicher bei zwei Diebstahlversuchen von Zeugen gestört worden. Die alarmierte Polizei konnte kurz darauf alle sieben Tatverdächtigen im Alter von 11 bis 17 Jahren anhalten und einer Kontrolle unterziehen.
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Die siebenköpfige Gruppe im Alter zwischen elf und 17 Jahren machte sich in der Nacht auf Donnerstag zunächst beim Fahrradabstellplatz des Bahnhofs zu schaffen. Ihre Ziele waren ein dort abgestellter E-Scooter sowie ein E-Bike. Als jedoch eine Zeugin auf die Jugendlichen aufmerksam wurde, ergriffen diese ohne Beute die Flucht.

Auch zweiter Versuch scheiterte
Nur wenige Augenblicke später schlug die Gruppe erneut zu. Auf dem Parkplatz einer nahegelegenen Wohnanlage öffneten die Jugendlichen einen unversperrten Pkw und durchsuchten den Innenraum, während die anderen Schmiere standen. Aber auch hier bemerkte ein Anrainer die Situation und sprach die Gruppe an, woraufhin diese abermals flüchtete.

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Die zwischenzeitlich verständigte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Im Zuge dieser konnten alle sieben beteiligten Minderjährigen in der Nähe der Tatorte angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange, entsprechende Berichte an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft folgen.

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