Ein Leben im Dienst des Landes und der Menschen

Vorarlberg trauert um eine seiner prägendsten politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit: Alt-Landtagspräsident Bertram Jäger ist am 6. Juli im Alter von 96 Jahren in Bludenz verstorben. Mit ihm verliert das Land einen leidenschaftlichen Verfechter der sozialen Gerechtigkeit und einen Volksvertreter im besten Sinne des Wortes.
Geboren am 22. Oktober 1929, begann Jägers jahrzehntelanges politisches Engagement schon in jungen Jahren in seiner Heimatregion. Seine politische Laufbahn startete Mitte der 1950er-Jahre in der Gemeindevertretung von Bürs und führte ihn später in die Stadtvertretung von Bludenz. Als Betriebsratsobmann der Getzner Textil AG war er stets tief in der Lebensrealität der arbeitenden Menschen verwurzelt.
Präsident der Arbeiterkammer
Sein unermüdlicher Einsatz für faire Arbeitsbedingungen und das soziale Wohl der Menschen führte ihn schließlich an die Spitze wichtiger Institutionen: Von 1969 bis 1987 lenkte er als Präsident die Geschicke der Vorarlberger Arbeiterkammer (AK) und prägte als langjähriger Landesobmann des ÖAAB die Arbeitnehmerpolitik des Landes nachhaltig.
Im Jahr 1964 zog Bertram Jäger für die ÖVP in den Vorarlberger Landtag ein, dem er insgesamt drei Jahrzehnte lang angehören sollte. Den Höhepunkt seines parlamentarischen Wirkens erreichte er 1987 mit der Wahl zum Landtagspräsidenten. Bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1994 führte er das Hohe Haus mit großer Sachlichkeit, Handschlagqualität und einem tiefen demokratischen Verantwortungsbewusstsein. Seine Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg zu verbinden und das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, brachte ihm überparteilich höchsten Respekt ein.
Großes Goldenes Ehrenzeichen der Republik
Für seine herausragenden Verdienste wurde Bertram Jäger unter anderem mit dem „Ehrenzeichen in Gold des Landes Vorarlberg“ sowie dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet. Auch abseits der großen politischen Bühne blieb er den Menschen verbunden – sei es im Sport oder im sozialen Ehrenamt, wie beispielsweise als langjähriger Obmann des Integrativen Sportvereins der Caritas.
Bertram Jäger war ein Mann des Ausgleichs, der durch seine Nahbarkeit, seine tiefe Verwurzelung im Glauben und seine unaufgeregte, verlässliche Art bleibende Spuren in Vorarlberg hinterlassen hat. Bertram Jäger wird dem Land sehr fehlen.
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