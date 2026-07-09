Ein Leben im Dienst des Landes und der Menschen

Im Jahr 1964 zog Bertram Jäger für die ÖVP in den Vorarlberger Landtag ein, dem er insgesamt drei Jahrzehnte lang angehören sollte. Den Höhepunkt seines parlamentarischen Wirkens erreichte er 1987 mit der Wahl zum Landtagspräsidenten. Bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1994 führte er das Hohe Haus mit großer Sachlichkeit, Handschlagqualität und einem tiefen demokratischen Verantwortungsbewusstsein. Seine Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg zu verbinden und das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, brachte ihm überparteilich höchsten Respekt ein.