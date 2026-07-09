Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Allgäuer sagt Adieu

Abschied vom Mann mit Handschlagqualität

Vorarlberg
09.07.2026 13:45
Standing Ovations gab es am Donnerstagvormittag für Daniel Allgäuer.
Standing Ovations gab es am Donnerstagvormittag für Daniel Allgäuer.(Bild: SoS)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit Frau Reinelde, seinen Söhnen und Enkeltochter Anna, die ihrem Großvater fast die Show stahl, war der Daniel Allgäuer am Donnerstag nach Bregenz gereist. Der Feldkircher, der 2009 erstmals Mitglied des Vorarlberger Landtags wurde, trat am Mittwoch offiziell als Landesrat zurück und wurde gebührend in die Polit-Pension verabschiedet. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Besonnenheit, Pragmatismus, Hausverstand – mit diesen drei Worten beschrieb der frischgebackene Klubobmann der FPÖ, Manfred Vogt, das scheidende Regierungsmitglied. Von seinem Klub erhielt Daniel Allgäuer eine Bilder-Collage mit den schönsten Erinnerungen an sein politisches Leben, das einst als Kammerrat in der Landwirtschaftskammer begonnen hatte.  

Neuer Lebensabschnitt als „Erntehelfer“
Eine sehr persönliche und wertschätzende Rede hatte Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen, vorbereitet. Er lobte die gute Zusammenarbeit und die Vertrauensbasis, die trotz aller Meinungsverschiedenheiten im Laufe der Jahre entstanden war. Innerhalb seiner Fraktion habe Allgäuer Themen wie Windkraft oder Geothermie angesprochen und auch vorangetrieben – Themen, die nicht unbedingt die Steckenpferde eines Freiheitlichen sind. „Ich wünsche alles Gute für den neuen Lebensabschnitt als Erntehelfer“, sagte Zadra mit einem Augenzwinkern und überreichte ein Grillpaket mit grünen Paprika. Hintergrund: Allgäuer ist Landwirt und hat angekündigt, in der Pension seinen Söhnen unter die Arme greifen zu wollen.

Die vergangenen eineinhalb Jahre war Allgäuer Landesrat für Sicherheit und Inneres, Integartion, ...
Die vergangenen eineinhalb Jahre war Allgäuer Landesrat für Sicherheit und Inneres, Integartion, Energie und Hochbau.(Bild: Land Vorarlberg)

Brückenbauer und verbindender Mensch
Mario Leiter, Partei- und Klubchef der SPÖ, bezeichnete Allgäuer als „klassischen Brückenbauer“ und „einen verbindenden Menschen“. „Wir werden dich vermissen, weil du stets Verbindendes gesucht und niemanden ausgegrenzt hast“, streute Leiter Allgäuer zum Abschied Rosen. Für einen Abend im Kreise der Familie überreichte der Rote „einen guten Roten in flüssiger Form“. Claudia Gamon von den Neos schloss sich den Worten ihrer Vorredner an – Allgäuer, der stets „uneitel“ und mit „Handschlagqualität“ aufgetreten sei, habe sich vor allem im Bereich Energiepolitik durch seine sachliche und evidenzbasierte Herangehensweise hervorgetan. 

Gesundheit und Familie rücken in den Fokus
„Ich hätte gerne nein gesagt, als mich der Daniel über seinen geplanten Rücktritt informiert hatte“, bekannte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Am Ende jedoch würden Gesundheit und die Familie vorgehen. Auch Wallner lobte die Handschlagqualität des Landwirts und wünschte ihm für seine Zukunft auf dem Hof, den er schon vor Jahren an seine Söhne übergeben hatte, alles Gute. 

Lesen Sie auch:
Daniel Allgäuer wird das Gestalten auf Stadt- und Landesebene vermissen.
Krone Plus Logo
Allgäuer zieht Bilanz:
„Die harte Oppositionsarbeit war nicht meine Welt“
31.05.2026
Landesrat tritt zurück
Daniel Allgäuer sagt der Politik endgültig Adieu
27.05.2026

Nie nach Titeln und Ämtern gestrebt
Den guten Wünschen schloss sich auch FPÖ-Parteichef und Landesstatthalter Christof Bitschi an. Er blickte auf eine lange gemeinsame Zeit zurück. Unter anderem auf ein gemeinsames Kaffeetrinken mit Allgäuer auf dessen Hof. „Ich war damals gekommen, um den Wunsch zu äußern, dass er Parteiobmann der FPÖ werden soll. Er hat gesagt: Nein, das machst du!“, erzählte Bitschi. Auch diese Episode zeige, dass Allgäuer nie nach Titeln und Ämtern gestrebt hätte.

Allgäuers Agenden als Landesrat (Sicherheit und Inneres, Integration, Energie und Hochbau) übernimmt der bisherige FPÖ-Klubobmann Markus Klien. Der 48-Jährige wurde mit 26 von 36 Stimmen gewählt und anschließend von Landeshauptmann Markus Wallner angelobt.       

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.07.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 27°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 31°
Symbol heiter
Dornbirn
16° / 30°
Symbol heiter
Feldkirch
14° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Ermittlungen in Bayern
Amokalarm: Verdächtiger kaufte Waffe im Darknet
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
154.855 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
126.803 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.406 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1003 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
822 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr Vorarlberg
Allgäuer sagt Adieu
Abschied vom Mann mit Handschlagqualität
11 bis 17 Jahre alt
Jugendbande auf Diebestour gestoppt
Starke Performance
Beschlägekonzern Blum steigert Umsatz trotz Krise
Trauer um Jäger
Ein Leben im Dienst des Landes und der Menschen
Bittere Pleite
Vorarlberger ADEG-Betreiber ist erneut insolvent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf