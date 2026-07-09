Abschied vom Mann mit Handschlagqualität

Neuer Lebensabschnitt als „Erntehelfer“

Eine sehr persönliche und wertschätzende Rede hatte Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen, vorbereitet. Er lobte die gute Zusammenarbeit und die Vertrauensbasis, die trotz aller Meinungsverschiedenheiten im Laufe der Jahre entstanden war. Innerhalb seiner Fraktion habe Allgäuer Themen wie Windkraft oder Geothermie angesprochen und auch vorangetrieben – Themen, die nicht unbedingt die Steckenpferde eines Freiheitlichen sind. „Ich wünsche alles Gute für den neuen Lebensabschnitt als Erntehelfer“, sagte Zadra mit einem Augenzwinkern und überreichte ein Grillpaket mit grünen Paprika. Hintergrund: Allgäuer ist Landwirt und hat angekündigt, in der Pension seinen Söhnen unter die Arme greifen zu wollen.